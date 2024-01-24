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В Англии раскритиковали Мудрика и посоветовали сменить клуб

24 января 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Англии раскритиковали Мудрика и посоветовали сменить клуб
Михаил Мудрик отбивает мяч. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" разгромил "Мидлсбро" и вышел в финал Кубка Англии. Михаил Мудрик провел на поле первый тайм, а уже на следующее утро получил совет сменить клуб

Игра украинского футболиста разочаровала экспертов и болельщиков, сообщает Sportskeeda.

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Бывший полузащитник сборной Шотландии Крейг Берли, который провел в "Челси" шесть лет, раскритиковал Михаила Мудрика. "Синие" одержали убедительную победу над "Мидлсбро" со счетом 6:1, однако украинский хавбек команды не участвовал в голевых атаках.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время матча. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

"Мудрик должен уйти" 

Берли заявил, что молодой вингер "Челси" не способен усилить команду. Согласно мнению эксперта, украинец злоупотребляет индивидуальными действиями и практически не обостряет игру у ворот соперников. 

"Абсолютно не верю в то, что Мудрик раскроет в "Челси" свой потенциал. Все, что он делает на поле, вызывает искреннее недоумение. Фактически команда играет в меньшинстве, потому что Михаил бесполезен. Украинец пытается все делать на огромной скорости, но у него ничего не получается", — заявил Крейг Берли. 

Эксперт посоветовал Мудрику либо с удвоенной энергией работать на тренировках и изменить подход к действиям на поле, либо сменить клуб. 

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 22 поединка во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 

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спорт
футбол
Михаил Мудрик
Английская Премьер-лига
Челси

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