В Англии раскритиковали Мудрика и посоветовали сменить клуб

Михаил Мудрик отбивает мяч. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Лондонский "Челси" разгромил "Мидлсбро" и вышел в финал Кубка Англии. Михаил Мудрик провел на поле первый тайм, а уже на следующее утро получил совет сменить клуб.

Игра украинского футболиста разочаровала экспертов и болельщиков, сообщает Sportskeeda.

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Бывший полузащитник сборной Шотландии Крейг Берли, который провел в "Челси" шесть лет, раскритиковал Михаила Мудрика. "Синие" одержали убедительную победу над "Мидлсбро" со счетом 6:1, однако украинский хавбек команды не участвовал в голевых атаках.

Михаил Мудрик во время матча. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

"Мудрик должен уйти"

Берли заявил, что молодой вингер "Челси" не способен усилить команду. Согласно мнению эксперта, украинец злоупотребляет индивидуальными действиями и практически не обостряет игру у ворот соперников.

"Абсолютно не верю в то, что Мудрик раскроет в "Челси" свой потенциал. Все, что он делает на поле, вызывает искреннее недоумение. Фактически команда играет в меньшинстве, потому что Михаил бесполезен. Украинец пытается все делать на огромной скорости, но у него ничего не получается", — заявил Крейг Берли.

Эксперт посоветовал Мудрику либо с удвоенной энергией работать на тренировках и изменить подход к действиям на поле, либо сменить клуб.

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 22 поединка во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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