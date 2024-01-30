Челсі не виплатить Шахтарю величезні гроші за Мудрика — відома причина

Михайло Мудрик перед матчем "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Донецький "Шахтар" може залишитися без бонусів за трансфер Михайла Мудрика до "Челсі". Лондонському клубу складно виконати умови для додаткових виплат "гірникам".

"Шахтар" отримає бонуси лише у випадку, якщо "Челсі" виграє трофеї, повідомляє The Athletic.

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У середині січня 2023 року Михайло Мудрик перейшов із донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі". За даними британських журналістів, "сині" заплатили за молодого вінгера 70 млн євро. Однак гірники можуть отримати від англійського клубу додаткові гроші.

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

Умови виплати бонусів

"Шахтарю" гарантовано ще 30 млн євро додаткових виплат у тому випадку, якщо "Челсі" зможе виконати кілька важливих умов. За кожен чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі та кожну перемогу у Лізі чемпіонів "сині" мають виплатити "гірникам" по п'ять мільйонів євро.

Проблема полягає в тому, що цього сезону "Челсі" демонструє непереконливу гру. Після 21 матчу в АПЛ команда Маурісіо Почеттіно посідає дев'яте місце у турнірній таблиці. При цьому "сині" не беруть участь у Лізі чемпіонів.

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