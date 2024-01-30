Челси не выплатит Шахтеру огромные деньги за Мудрика — известна причина

Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Донецкий "Шахтер" может остаться без бонусов за трансфер Михаила Мудрика в "Челси". Лондонскому клубу сложно выполнить условия для дополнительных выплат "горнякам".

"Шахтер" получит бонусы только в случае, если "Челси" выиграет трофеи, сообщает The Athletic.

Читайте также:

В середине января 2023 года Михаил Мудрик перешел из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси". Согласно данным британских журналистов, "синие" заплатили за молодого вингера 70 млн евро. Однако "горняки" могут получить от английского клуба дополнительные деньги.

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Условия для выплаты бонусов

"Шахтеру" гарантированы еще 30 млн евро дополнительных выплат в том случае, если "Челси" сможет выполнить несколько важных условий. За каждый чемпионский титул в английской Премьер-лиге и каждую победу в Лиге чемпионов "синие" должны выплатить "горнякам" по пять миллионов евро.

Проблема заключается в том, что в этом сезоне "Челси" демонстрирует неубедительную игру. После 21 матча в АПЛ команда Маурисио Почеттино занимает девятое место в турнирной таблице. При этом "синие" не участвуют в Лиге чемпионов.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.

"Реал" сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин.

Мудрика пригласят в известный европейский клуб при одном важном условии.

"Динамо" нашло в Турции нового центрального защитника — что о нем известно.

Клопп возглавит "Баварию" — Нойер назвал причину.