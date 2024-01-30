Челси не выплатит Шахтеру огромные деньги за Мудрика — известна причина
Донецкий "Шахтер" может остаться без бонусов за трансфер Михаила Мудрика в "Челси". Лондонскому клубу сложно выполнить условия для дополнительных выплат "горнякам".
"Шахтер" получит бонусы только в случае, если "Челси" выиграет трофеи, сообщает The Athletic.
В середине января 2023 года Михаил Мудрик перешел из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси". Согласно данным британских журналистов, "синие" заплатили за молодого вингера 70 млн евро. Однако "горняки" могут получить от английского клуба дополнительные деньги.
Условия для выплаты бонусов
"Шахтеру" гарантированы еще 30 млн евро дополнительных выплат в том случае, если "Челси" сможет выполнить несколько важных условий. За каждый чемпионский титул в английской Премьер-лиге и каждую победу в Лиге чемпионов "синие" должны выплатить "горнякам" по пять миллионов евро.
Проблема заключается в том, что в этом сезоне "Челси" демонстрирует неубедительную игру. После 21 матча в АПЛ команда Маурисио Почеттино занимает девятое место в турнирной таблице. При этом "синие" не участвуют в Лиге чемпионов.
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