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Челси не выплатит Шахтеру огромные деньги за Мудрика — известна причина

30 января 2024 10:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси не выплатит Шахтеру огромные деньги за Мудрика — известна причина
Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" может остаться без бонусов за трансфер Михаила Мудрика в "Челси". Лондонскому клубу сложно выполнить условия для дополнительных выплат "горнякам". 

"Шахтер" получит бонусы только в случае, если "Челси" выиграет трофеи, сообщает The Athletic

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В середине января 2023 года Михаил Мудрик перешел из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси". Согласно данным британских журналистов, "синие" заплатили за молодого вингера 70 млн евро. Однако "горняки" могут получить от английского клуба дополнительные деньги. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Условия для выплаты бонусов 

"Шахтеру" гарантированы еще 30 млн евро дополнительных выплат в том случае, если "Челси" сможет выполнить несколько важных условий. За каждый чемпионский титул в английской Премьер-лиге и каждую победу в Лиге чемпионов "синие" должны выплатить "горнякам" по пять миллионов евро. 

Проблема заключается в том, что в этом сезоне "Челси" демонстрирует неубедительную игру. После 21 матча в АПЛ команда Маурисио Почеттино занимает девятое место в турнирной таблице. При этом "синие" не участвуют в Лиге чемпионов. 

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб. 

"Реал" сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин.

Мудрика пригласят в известный европейский клуб при одном важном условии. 

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