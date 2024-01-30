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Миколенко уйдет из Эвертона в другой английский клуб

30 января 2024 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко уйдет из Эвертона в другой английский клуб
Виталий Миколенко бьет по воротам соперника. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко продолжит карьеру в другом клубе. Трансфер будет осуществлен летом этого года. 

В услугах Миколенко заинтересованы сразу две команды, сообщает Daily Mail

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Английский "Эвертон" продолжает борьбу за выживание в элитном дивизионе. После 21 матча "ириски" занимают 17 место в турнирной таблице. Команда всего на одно очко опережает "Лутон", который идет в зоне вылета. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в борьбе с Таунсендом. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Уход Миколенко из клуба 

В случае вылета в Чемпионшип "Эвертон" будет вынужден продать многих футболистов основного состава. В контракте большинства из них указана такая возможность, если "ириски" понизятся в классе. Виталий Миколенко не является исключением. 

Контракт Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года. В услугах украинского защитника заинтересованы "Брайтон" и "Вулверхэмптон", который уже направил в офис "ирисок" запрос о трансферной стоимости футболиста сборной Украины. 

В сезоне 2023/2024 Виталий Миколенко провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах и забил два гола. 

Напомним, "Реал" сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин.

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