Ювентус принял окончательное решение по трансферу Судакова

Георгий Судаков на сборе "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство туринского "Ювентуса" не станет покупать Георгия Судакова во время зимнего трансферного окна. Итальянский клуб сделает ставку на приглашение в клуб другого футболиста.

Однако позже "старая синьора" еще вернется к переговорам по Судакову, сообщает Tutto Mercato.

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Руководство "Ювентуса" несколько месяцев вело переговоры с "Шахтером" по трансферу Георгия Судакова. Тренерский штаб "старой синьоры" уверен, что 21-летний украинский полузащитник со временем станет звездой европейского футбола. Но по мнению туринцев, украинский клуб сильно завысил стоимость футболиста.

Игроки во время сбора. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Ювентус" еще верит в переход Судакова

Спортивный директор "старой синьоры" Кристиано Джунтоли сосредоточил внимание на приглашении в команду Тена Копмейнерса из "Аталанты". Однако уже летом туринский клуб снова сделает "Шахтеру" предложение по Георгию Судакову.

"Ювентус" не намерен платить "горнякам" больше 30 млн евро. Недавно донецкий клуб отверг предложение "Наполи", которое составило на десять миллионов больше. Однако в туринском клубе уверены, что "Шахтер" будет вынужден снизить цену на игрока, чтобы его продать.

В сезоне 2023/2024 Георгий Судаков сыграл за "Шахтер" 18 матчей во всех сезонах. На его счету три гола и одна результативная передача.

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