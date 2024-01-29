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Ювентус ухвалив остаточне рішення щодо трансферу Судакова

29 січня 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ювентус ухвалив остаточне рішення щодо трансферу Судакова
Георгій Судаков на зборах "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво туринського "Ювентуса" не купуватиме Георгія Судакова під час зимового трансферного вікна. Італійський клуб зробить ставку на запрошення до клубу іншого футболіста.

Проте пізніше "стара синьйора" ще повернеться до переговорів щодо Судакова, повідомляє Tutto Mercato.

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Керівництво "Ювентуса" кілька місяців вело переговори з "Шахтарем" щодо трансферу Георгія Судакова. Тренерський штаб "старої синьйори" впевнений, що 21-річний український півзахисник згодом стане зіркою європейського футболу. Але, на думку туринців, український клуб сильно завищив вартість футболіста.

Шахтар Донецьк
Гравці під час збору. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Ювентус" ще вірить у перехід Судакова

Спортивний директор "старої синьйори" Крістіано Джунтолі зосередив увагу на запрошенні до команди Тена Копмейнерса з "Аталанти". Проте вже влітку туринський клуб знову зробить "Шахтарю" пропозицію щодо Георгія Судакова.

"Ювентус" не має наміру платити "гірникам" понад 30 млн євро. Нещодавно донецький клуб відкинув пропозицію "Наполі", яка склала на десять мільйонів більше. Однак у туринському клубі впевнені, що "Шахтар" буде змушений зменшити ціну на гравця, щоб його продати.

У сезоні 2023/2024 Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 18 матчів у всіх сезонах. На його рахунку три голи та одна результативна передача.

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спорт
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Георгій Судаков

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