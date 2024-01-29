Динамо знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо

Сергій Федоров проводить тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" продовжує спроби зміцнити оборону команди напередодні старту другої половини сезону. Український клуб знайшов потенційного новачка у чемпіонаті Туреччини.

"Динамо" цікавиться захисником команди "Істанбул Башакшехір", повідомляє Fanatik.

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Едгар Іе під час виступів за "Феєнорд". Фото: instagram.com/edgar_miguel32/

Хто може посилити склад "Динамо"

Київський клуб веде переговори з турецьким "Істанбул Башакшехір" щодо трансферу 29-річного футболіста збірної Гвінеї-Бісау Едгара Іє. Вихованець каталонської "Барселони" майже не грає у Туреччині, і клуб готовий його продати.

Орієнтовна трансферна вартість Едгара Іє становить майже два мільйони євро, проте "Динамо" хоче щонайменше вдвічі її скоротити. Влітку захисник завершить термін дії контракту з "Істанбулом", і він зможе безкоштовно приєднатися до "біло-синіх".

Якщо клуби домовляться, трансфер буде здійснено вже цього тижня. Едгар Іє готовий переїхати до Києва, якщо "Істанбул" його відпустить.

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