Динамо нашло в Турции нового центрального защитника — что о нем известно

Сергей Федоров проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" продолжает попытки укрепить оборону команды накануне старта второй половины сезона. Украинский клуб нашел потенциального новичка в чемпионате Турции.

"Динамо" интересуется защитником команды "Истанбул Башакшехир", сообщает Fanatik.

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Эдгар Ие во время выступлений за "Фейеноорд". Фото: instagram.com/edgar_miguel32/

Кто может усилить состав "Динамо"

Киевский клуб ведет переговоры с турецким "Истанбул Башакшехир" по поводу трансфера 29-летнего футболиста сборной Гвинеи-Бисау Эдгара Ие. Воспитанник каталонской "Барселоны" почти не играет в Турции, и клуб готов его продать.

Ориентировочная трансферная стоимость Эдгара Ие составляет почти два миллиона евро, однако "Динамо" хочет как минимум вдвое ее сократить. Летом у защитника завершится срок действия контракта с "Истанбулом", и он сможет бесплатно присоединиться к "бело-синим".

Если клубы договорятся, трансфер будет осуществлен уже на этой неделе. Эдгар Ие готов переехать в Киев, если "Истанбул" его отпустит.

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