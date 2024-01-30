Миколенко піде з Евертона до іншого англійського клубу

Віталій Миколенко завдає удару по воротах суперника. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко продовжить кар'єру в іншому клубі. Трансфер буде здійснено цього літа.

У послугах Миколенка зацікавлені одразу дві команди, повідомляє Daily Mail.

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Англійський "Евертон" продовжує боротьбу за виживання в елітному дивізіоні. Після 21 матчу "іриски" посідають 17 місце у турнірній таблиці. Команда всього на одне очко випереджає "Лутон", що йде у зоні вильоту.

Віталій Миколенко у боротьбі з Таунсендом. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Відхід Миколенка з клубу

У разі вильоту до Чемпіоншипу "Евертон" буде змушений продати багатьох футболістів основного складу. У договорі більшості їх зазначена така можливість, якщо "іриски" знизяться у класі. Віталій Миколенко не є винятком.

Контракт Миколенка з "Евертоном" діє до літа 2026 року. У послугах українського захисника зацікавлені "Брайтон" та "Вулвергемптон", який вже надіслав до офісу "ірисок" запит про трансферну вартість футболіста збірної України.

У сезоні 2023/2024 Віталій Миколенко провів за "Евертон" 19 матчів у всіх турнірах та забив два голи.

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