Лунін втратить місце в основі Реала — відома дата повернення Куртуа
Голкіпер збірної України Андрій Лунін може знову опинитися на лаві запасних у мадридському "Реалі". Його конкурент Тібо Куртуа незабаром повернеться на поле.
Куртуа продовжує відновлюватися після тяжкої травми, нагадує Marca.
Андрій Лунін поступово стає важливою частиною основного складу мадридського "Реала". Українському голкіперу вдалося виграти місце у стартовому складі у Кепи Аррісабалаги, якого запросили до клубу на заміну Тібо Куртуа. Однак невдовзі Лунін зіткнеться із новою проблемою.
Коли Куртуа повернеться до ладу
Медичний штаб "Реала" зберігає оптимізм щодо термінів відновлення бельгійського воротаря. Його одужання випереджає графік. Не виключено, що Тібо Куртуа зможе вийти на поле вже в середині квітня.
Найімовірніше, головний тренер команди Карло Анчелотті знову робитиме ставку на бельгійського футболіста, а Андрій Лунін вирушить на лаву запасних. Однак найближчими місяцями українець ще неодноразово вийде на поле в основному складі.
Вже 13 квітня "Реал" протистоятиме німецькому "РБ Лейпцигу" у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів. Іспанські журналісти впевнені, що у цьому протистоянні захищатиме ворота "бланкос" саме Лунін.
Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.
"Челсі" не виплатить "Шахтарю" величезні гроші за Мудрика — відома причина.
"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.
Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови.
"Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо.
Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину.
Читайте Новини.LIVE!