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Лунін втратить місце в основі Реала — відома дата повернення Куртуа

30 січня 2024 13:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін втратить місце в основі Реала — відома дата повернення Куртуа
Андрій Лунін відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може знову опинитися на лаві запасних у мадридському "Реалі". Його конкурент Тібо Куртуа незабаром повернеться на поле.

Куртуа продовжує відновлюватися після тяжкої травми, нагадує Marca.

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Андрій Лунін поступово стає важливою частиною основного складу мадридського "Реала". Українському голкіперу вдалося виграти місце у стартовому складі у Кепи Аррісабалаги, якого запросили до клубу на заміну Тібо Куртуа. Однак невдовзі Лунін зіткнеться із новою проблемою.

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа на тренуванні. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Коли Куртуа повернеться до ладу

Медичний штаб "Реала" зберігає оптимізм щодо термінів відновлення бельгійського воротаря. Його одужання випереджає графік. Не виключено, що Тібо Куртуа зможе вийти на поле вже в середині квітня.

Найімовірніше, головний тренер команди Карло Анчелотті знову робитиме ставку на бельгійського футболіста, а Андрій Лунін вирушить на лаву запасних. Однак найближчими місяцями українець ще неодноразово вийде на поле в основному складі.

Вже 13 квітня "Реал" протистоятиме німецькому "РБ Лейпцигу" у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів. Іспанські журналісти впевнені, що у цьому протистоянні захищатиме ворота "бланкос" саме Лунін.

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футбол
Реал Мадрид
Тібо Куртуа
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