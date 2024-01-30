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Лунин потеряет место в основе Реала — известна дата возвращения Куртуа

30 января 2024 13:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин потеряет место в основе Реала — известна дата возвращения Куртуа
Андрей Лунин отбивает мяч. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может снова оказаться на скамейке запасных в мадридском "Реале". Его конкурент Тибо Куртуа скоро вернется на поле.

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Андрей Лунин постепенно становится важной частью основного состава мадридского "Реала". Украинскому голкиперу удалось выиграть место в стартовом составе у Кепы Аррисабалаги, которого пригласили в клуб на замену Тибо Куртуа. Однако вскоре Лунин столкнется с новой проблемой. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа на тренировке. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Когда Куртуа вернется в строй 

Медицинский штаб "Реала" сохраняет оптимизм относительно сроков восстановления бельгийского вратаря. Его выздоровление опережает график. Не исключено, что Тибо Куртуа сможет выйти на поле уже в середине апреля. 

Скорее всего, главный тренер команды Карло Анчелотти снова будет делать ставку на бельгийского футболиста, а Андрей Лунин отправится на скамейку запасных. Однако в ближайшие месяцы украинец еще неоднократно выйдет на поле в основном составе. 

Уже 13 апреля "Реал" будет противостоять немецкому "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Испанские журналисты уверены, что в этом противостоянии защищать ворота "бланкос" будет именно Лунин. 

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