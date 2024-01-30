Лунин потеряет место в основе Реала — известна дата возвращения Куртуа
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может снова оказаться на скамейке запасных в мадридском "Реале". Его конкурент Тибо Куртуа скоро вернется на поле.
Куртуа продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, напоминает Marca.
Андрей Лунин постепенно становится важной частью основного состава мадридского "Реала". Украинскому голкиперу удалось выиграть место в стартовом составе у Кепы Аррисабалаги, которого пригласили в клуб на замену Тибо Куртуа. Однако вскоре Лунин столкнется с новой проблемой.
Когда Куртуа вернется в строй
Медицинский штаб "Реала" сохраняет оптимизм относительно сроков восстановления бельгийского вратаря. Его выздоровление опережает график. Не исключено, что Тибо Куртуа сможет выйти на поле уже в середине апреля.
Скорее всего, главный тренер команды Карло Анчелотти снова будет делать ставку на бельгийского футболиста, а Андрей Лунин отправится на скамейку запасных. Однако в ближайшие месяцы украинец еще неоднократно выйдет на поле в основном составе.
Уже 13 апреля "Реал" будет противостоять немецкому "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Испанские журналисты уверены, что в этом противостоянии защищать ворота "бланкос" будет именно Лунин.
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