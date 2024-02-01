Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Льюїс Гамільтон стане пілотом "Феррарі" у Формулі-1 arrow

Льюїс Гамільтон стане пілотом "Феррарі" у Формулі-1

1 лютого 2024 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Льюїс Гамільтон стане пілотом "Феррарі" у Формулі-1
Льюїс Гамільтон на подіумі. Фото: instagram.com/lewishamilton/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий британський автогонщик Льюїс Гамільтон зважився на кардинальні зміни у кар'єрі. Він підпише контракт із новою командою "Формули-1", на болідах якої виступатиме наступного сезону.

Гамільтон готується стати частиною скудерії "Феррарі", повідомляє AS.

Читайте також:

Льюїс Гамільтон вирішив погодитися на перехід в іншу "стайню" чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів. Він захищатиме червоні кольори "Феррарі".

Льюїс Хемілтон
Льюїс Гамільтон спостерігає за тріумфом Макса Ферстаппена. Фото: REUTERS/Edgar Su

Новий сезон Гамільтона

Контракт 39-річного автоперегонника з "Мерседесом" діяв за схемою "1+1", проте сторони вирішили не продовжувати угоди. Ініціатором цього кроку став сам британець, якому "Феррарі" запропонував вигідний контракт.

Зараз Гамільтон обговорює з італійською скудерією деталі угоди. Британець виступатиме на болідах "Феррарі" вже з сезону 2025. Минулий сезон семиразовий чемпіон "Формули-1" розпочав на третьому місці у підсумковому заліку. Він набрав 234 очки.

Чемпіоном світу минулого сезону став Макс Ферстаппен із "Ред Булл", якому вдалося завоювати свій третій титул. Нідерландець набрав 575 балів.

Нагадаємо, Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти. 

Супряга попрощався з "Динамо" — що відомо. 

Голанн обрав новий клуб і готується до гучного трансферу. 

"Динамо" змінить склад — кого продасть київський клуб

Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу. 

Гвардіола порадив "Барселоні" тренера, який допоможе виграти титули.

спорт
перегони
Формула-1
Льюїс Гамільтон
Ferrari

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі