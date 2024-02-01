Льюїс Гамільтон стане пілотом "Феррарі" у Формулі-1

Льюїс Гамільтон на подіумі. Фото: instagram.com/lewishamilton/

Відомий британський автогонщик Льюїс Гамільтон зважився на кардинальні зміни у кар'єрі. Він підпише контракт із новою командою "Формули-1", на болідах якої виступатиме наступного сезону.

Гамільтон готується стати частиною скудерії "Феррарі", повідомляє AS.

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Льюїс Гамільтон спостерігає за тріумфом Макса Ферстаппена. Фото: REUTERS/Edgar Su

Новий сезон Гамільтона

Контракт 39-річного автоперегонника з "Мерседесом" діяв за схемою "1+1", проте сторони вирішили не продовжувати угоди. Ініціатором цього кроку став сам британець, якому "Феррарі" запропонував вигідний контракт.

Зараз Гамільтон обговорює з італійською скудерією деталі угоди. Британець виступатиме на болідах "Феррарі" вже з сезону 2025. Минулий сезон семиразовий чемпіон "Формули-1" розпочав на третьому місці у підсумковому заліку. Він набрав 234 очки.

Чемпіоном світу минулого сезону став Макс Ферстаппен із "Ред Булл", якому вдалося завоювати свій третій титул. Нідерландець набрав 575 балів.

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