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Ферстаппен достроково став триразовим переможцем Формули-1

8 жовтня 2023 15:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ферстаппен достроково став триразовим переможцем Формули-1
Макс Ферстаппен. Фото: Twitter/Formula 1
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен достроково оформив чемпіонство Формули-1 сезону-2023. За підсумками спринту Катару 26-річний гонщик посів 2 місце, завдяки чому заробив 7 очок і став недосяжним для Серхіо Переса.

Про це повідомили в офіційному Твіттері Формули-1, передає Новини.LIVE.

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Цього сезону Ферстаппен записав на свій рахунок 9 поулів, 13 перемог, 7 найкращих кіл і 15 подіумів. І це без урахування гонки в Катарі.

Зрівнявся з Піке та Сенною

Таким чином Ферстаппен став триразовим чемпіоном світу – таку ж кількість титулів завоювали Джек Бребем, Джекі Стюарт, Нікі Лауда, Нельсон Піке та Айртон Сенна.

Чемпіонами світу частіше ставали лише Ален Прост, Себастьян Феттель (по 4 рази), Хуан-Мануель Фанхіо (5) та Льюїс Гемілтон з Міхаелем Шумахером (по 7).

Усі свої титули Ферстаппен завоював послідовно, починаючи з 2021 року.

Раніше за підсумками Гран-прі Японії, Ред Булл достроково виграв Кубок конструкторів. Це шостий титул в історії команди.

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