Ферстаппен достроково став триразовим переможцем Формули-1
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен достроково оформив чемпіонство Формули-1 сезону-2023. За підсумками спринту Катару 26-річний гонщик посів 2 місце, завдяки чому заробив 7 очок і став недосяжним для Серхіо Переса.
Про це повідомили в офіційному Твіттері Формули-1, передає Новини.LIVE.
Цього сезону Ферстаппен записав на свій рахунок 9 поулів, 13 перемог, 7 найкращих кіл і 15 подіумів. І це без урахування гонки в Катарі.
Зрівнявся з Піке та Сенною
Таким чином Ферстаппен став триразовим чемпіоном світу – таку ж кількість титулів завоювали Джек Бребем, Джекі Стюарт, Нікі Лауда, Нельсон Піке та Айртон Сенна.
MAX VERSTAPPEN.— Formula 1 (@F1) October 7, 2023
THREE-TIME WORLD CHAMPION! 👑👑👑 pic.twitter.com/IvcQOA5wu4
Чемпіонами світу частіше ставали лише Ален Прост, Себастьян Феттель (по 4 рази), Хуан-Мануель Фанхіо (5) та Льюїс Гемілтон з Міхаелем Шумахером (по 7).
Усі свої титули Ферстаппен завоював послідовно, починаючи з 2021 року.
Раніше за підсумками Гран-прі Японії, Ред Булл достроково виграв Кубок конструкторів. Це шостий титул в історії команди.
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