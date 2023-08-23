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Чинний чемпіон "Формули-1" матиме проблеми із законом через перевищення швидкості

23 серпня 2023 07:45
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Агабекян Карен
редактор
Чинний чемпіон "Формули-1" матиме проблеми із законом через перевищення швидкості
Макс Ферстаппен. Фото: REUTERS/Johanna Geron
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чинний чемпіон "Формули-1" та пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен отримав проблеми на рівному місці. Все тому, що його тренер похвалився у мережі відео із домашнього архіву.

Ферстаппена мають оштрафувати, повідомив портал Nice-Matin.

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Перевищив швидкість

Тренер Ферстаппена Марк Кокс виклав у мережу відео із пасажирського сидіння автомобіля "Валькірія". На ньому було видно порушення кількох правил дорожнього руху під час поїздки біля Ніцци.

Які ж правила порушив Макс: на спідометрі було 124 км на годину при дозволених 90 км на годину, він їде у навушниках, кермує лише лівою рукою, автомобіль знаходиться у лівій полосі. Хоч за порушення швидкісного режиму нідерландця без радара не покараєш, то за іншими пунктами його можна легко покарати. Для місцевої французької поліції це має стати справою честі.

До того ж у Франції є спеціальний відділ, який відстежує подібні відео з мережі. Не варто сумніватися, що вони не помітять відео Ферстаппена, яке переглянули десятки мільйонів людей.

Що ж за тачка

На відео Ферстаппена помітили за кермом цивільної версії боліда для гонок "24 години Ле-Манна". Машину створили компанії "Астон Мартін" та "Ред Булл" й назвали "Валькірія". Проєктуванням автомобіля особисто займався легендарний бос команди "РБ" Едрієн Ньюі.

Під капотом цього "монстра" 1130 к.с., 6,5-літровий гібридний двигун. Вартість автомобіля становить понад 3 млн євро. Загалом у цивільній версії їх було створено 150 екземплярів.

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