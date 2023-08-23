Чинний чемпіон "Формули-1" матиме проблеми із законом через перевищення швидкості

Макс Ферстаппен. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Чинний чемпіон "Формули-1" та пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен отримав проблеми на рівному місці. Все тому, що його тренер похвалився у мережі відео із домашнього архіву.

Ферстаппена мають оштрафувати, повідомив портал Nice-Matin.

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Зазначимо, що дворазовий чемпіон "Формули-1" цього сезону впевнено йде до свого третього титулу.

Even during summer break Max driving a Newey spaceship😭 pic.twitter.com/9qAMW0agSB — Enzo  (@Aperta) August 19, 2023

Перевищив швидкість

Тренер Ферстаппена Марк Кокс виклав у мережу відео із пасажирського сидіння автомобіля "Валькірія". На ньому було видно порушення кількох правил дорожнього руху під час поїздки біля Ніцци.

Які ж правила порушив Макс: на спідометрі було 124 км на годину при дозволених 90 км на годину, він їде у навушниках, кермує лише лівою рукою, автомобіль знаходиться у лівій полосі. Хоч за порушення швидкісного режиму нідерландця без радара не покараєш, то за іншими пунктами його можна легко покарати. Для місцевої французької поліції це має стати справою честі.

До того ж у Франції є спеціальний відділ, який відстежує подібні відео з мережі. Не варто сумніватися, що вони не помітять відео Ферстаппена, яке переглянули десятки мільйонів людей.

Що ж за тачка

На відео Ферстаппена помітили за кермом цивільної версії боліда для гонок "24 години Ле-Манна". Машину створили компанії "Астон Мартін" та "Ред Булл" й назвали "Валькірія". Проєктуванням автомобіля особисто займався легендарний бос команди "РБ" Едрієн Ньюі.

Pour ceux qui veulent un aperçu exterieur de la voiture en question; pic.twitter.com/1DXo4Y1D62 — saji il (@saji_il) August 19, 2023

Під капотом цього "монстра" 1130 к.с., 6,5-літровий гібридний двигун. Вартість автомобіля становить понад 3 млн євро. Загалом у цивільній версії їх було створено 150 екземплярів.

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