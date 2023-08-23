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У действующего чемпиона "Формулы-1" будут проблемы с законом из-за превышения скорости

23 августа 2023 07:45
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Агабекян Карен
редактор
У действующего чемпиона "Формулы-1" будут проблемы с законом из-за превышения скорости
Макс Ферстаппен. Фото: REUTERS/Johanna Geron
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Действующий чемпион "Формулы-1" и пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил проблемы на ровном месте. Все потому, что его тренер похвалился в сети видео из домашнего архива.

Теперь Ферстаппена оштрафуют, сообщил портал Nice-Matin.

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Превысил скорость

Тренер Ферстаппена Марк Кокс выложил в сеть видео из пассажирского сиденья автомобиля "Валькирия". На нем было видно нарушение нескольких правил дорожного движения во время поездки около Ниццы.

Какие же правила нарушил Макс: на спидометре было 124 км в час при разрешенных 90 км в час, он едет в наушниках, рулит только левой рукой, автомобиль находится по левой стороне. Хоть за нарушение скоростного режима нидерландца без радара не накажешь, то по другим пунктам его можно легко привлечь. Для местной французской полиции это должно стать делом чести.

К тому же, во Франции есть специальный отдел, отслеживающий подобные видео из сети. Не стоит сомневаться, что они не заметят видео Ферстаппена, которое посмотрели десятки миллионов человек.

Что же за тачка

На видео Ферстаппен запечатлен за рулем гражданской версии болида для гонок "24 часа Ле-Манна". Машину создали компании "Астон Мартин" и "Ред Булл" и назвали "Валькирия". Проектированием автомобиля лично занимался легендарный босс команды "РБ" Эдриен Ньюи.

Под капотом этого "монстра" 1130 л.с., 6,5 литровый гибридный двигатель. Стоимость автомобиля составляет более 3 млн евро. Всего в гражданской версии их было создано 150 экземпляров.

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