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Ферстаппен раскритиковал Формулу-1 из-за скандального нововведения

9 августа 2023 11:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ферстаппен раскритиковал Формулу-1 из-за скандального нововведения
Макс Ферстаппен празднует победу в Гран-При Бельгии. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Двухкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Макс Ферстаппен прокомментировал неоднозначное решение, которое вызвало негодование многих спортсменов. Он раскритиковал отказ от использования термочехлов для шин в автогонках. 

Пилот "Ред Булл" объяснил, почему это решение не является правильным, сообщает RN365

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Тема термочехлов в Формуле-1 давно является предметом для жарких споров. Некоторые пилоты автогонок выступают против их использования. Они считают, что выезд с пит-стопа на непрогретой резине может привести к опасным ситуациям на трассе. Также в качестве довода приводится тот факт, что в Формуле-2 термочехлы не используются. 

Макс Ферстаппен
Гран-При Бельгии 2023 в Формуле-1. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Аргументы Ферстаппена

Однако пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен придерживается другого мнения. Он уверен, что отказ от использования термочехлов является ошибкой. В качестве причины для такой точки зрения нидерландский автогонщик приводит причины из области физики. 

Ферстаппен заявил, что необходимо развивать тему использования термочехлов в Формуле-1, поскольку это генерирует энергию. По его мнению, автогонки должны прогрессировать, а правила — меняться. 

"При повышении температуры шины станут похожи на жевательную резинку, а давление в них будет зашкаливать. Это попросту будет выглядеть нелепо", — заявил Макс Ферстаппен. 

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