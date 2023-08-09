Ферстаппен розкритикував Формулу-1 через скандальне нововведення

Макс Ферстаппен святкує перемогу у Гран-Прі Бельгії. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 Макс Ферстаппен прокоментував неоднозначне рішення, яке викликало обурення багатьох спортсменів. Він розкритикував відмову від використання термочохлів для шин в автоперегонах.

Пілот "Ред Булл" пояснив, чому це рішення не є правильним, повідомляє RN365.

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Тема термочохлів у Формулі-1 давно є предметом для спекотних суперечок. Деякі пілоти автоперегонів виступають проти їхнього використання. Вони вважають, що виїзд із піт-стопу на непрогрітій гумі може призвести до небезпечних ситуацій на трасі. Також як доказ наводиться той факт, що у Формулі-2 термочохли не використовуються.

Гран-Прі Бельгії 2023 у Формулі-1. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Аргументи Ферстаппена

Проте пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен дотримується іншої думки. Він упевнений, що відмова від використання термочохлів є помилкою. Як причину для такої точки зору нідерландський автогонщик наводить причини з галузі фізики.

Ферстаппен заявив, що необхідно розвивати тему використання термочохлів у Формулі-1, оскільки це генерує енергію. На його думку, автоперегони мають прогресувати, а правила змінюватися.

"При підвищенні температури шини стануть схожі на жувальну гумку, а тиск у них зашкалюватиме. Це просто виглядатиме безглуздо", — заявив Макс Ферстаппен.

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