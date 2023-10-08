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Ферстаппен досрочно стал троекратным победителем Формулы-1

8 октября 2023 15:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ферстаппен досрочно стал троекратным победителем Формулы-1
Макс Ферстаппен. Фото: Twitter/Formula 1
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен досрочно оформил чемпионство Формулы-1 сезона-2023. По итогам спринта Катара 26-летний гонщик занял 2 место, благодаря чему заработал 7 очков и стал недостижимым для Серхио Переса.

Об этом сообщили в официальном Твиттере Формулы-1, передает Новини.LIVE.

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В этом сезоне Ферстаппен записал на свой счет 9 поулов, 13 побед, 7 лучших кругов и 15 подиумов. И это без учета гонки в Катаре.

Сравнялся с Пике и Сенной

Таким образом, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом мира — такое же количество титулов завоевали Джек Бребем, Джеки Стюарт, Ники Лауда, Нельсон Пике и Айртон Сенна.

Чемпионами мира чаще становились только Ален Прост, Себастьян Феттель (по 4 раза), Хуан-Мануэль Фанхио (5) и Льюис Хэмилтон с Михаэлем Шумахером (по 7).

Все свои титулы Ферстаппен завоевал последовательно с 2021 года.

Ранее по итогам Гран-при Японии Ред Булл досрочно выиграл Кубок конструкторов. Это шестой титул истории команды.

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