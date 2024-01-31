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Голанн вибрав новий клуб і готується до гучного трансферу

31 січня 2024 14:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Голанн вибрав новий клуб і готується до гучного трансферу
Ерлінг Голанн у матчі проти "Челсі". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн вирішив змінити клуб у найближчі сезони. Він уже вибрав варіант для продовження кар'єри.

Голанн мріє перевершити власні досягнення останніх років ще в одному легендарному клубі, повідомляє Diario AS.

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Ерлінг Голанн за кілька років у "Манчестер Сіті" виграв усі трофеї на клубному рівні, а також став найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги. Проте 23-річний форвард не знизив вимог до себе. Він зібрався змінити клуб для того, щоб досягти ще більшого успіху.

Куди піде Голанн

Головним претендентом на норвезького форварда залишається мадридський "Реал". Ерлінг Голанн вважає, що трансфер до іспанського клубу допоможе йому досягти ще більшого прогресу як у грі, так і в плані результатів.

Ерлінг Холанд
Ерлінг Голанн дивиться футбол з уболівальниками. Фото: REUTERS/Carl Recine

Голанн мріє завоювати "Золотий м'яч". Футболіст не сумнівається, що перехід до "Реала" стане ще одним важливим кроком, який наближає футболіста до мети. Однак Ерлінг поважає свій нинішній клуб і піде лише в тому випадку, якщо "Реал" зробить фінансову пропозицію, яку влаштує "міщан".

У сезоні 2023/2024 Ерлінг Голанн зіграв за "Манчестер Сіті" 22 поєдинки у всіх турнірах, забив 19 м'ячів і зробив п'ять результативних передач.

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Футбол трансфери
Ерлінг Холанд
Манчестер Сіті

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