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Супряга попрощався з Динамо — що відомо

1 лютого 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Супряга попрощався з Динамо — що відомо
Владислав Супряга на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард молодіжної збірної України Владислав Супряга не допоможе "Динамо" у найближчих матчах. Футболіст зазнав чергової травми.

Чоловік змушений пропустити кілька тижнів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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"Динамо" втратило через травму ще одного футболіста. Тренерський штаб Олександра Шовковського не зможе розраховувати на Владислава Супрягу, який відновлюватиметься від пошкодження кілька тижнів.

Владислав Супряга
Владислав Супряга на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Що трапилося з Супрягою

Форвард "Динамо" отримав травму перед товариським матчем із "Пахтакором" з Узбекистану. Українська команда розгромила суперника, але втратила через пошкодження 23-річного Владислава Супрягу. 

Йдеться про розтягнення медіального зв'язування коліна. Це сталося на тренуванні "Динамо" перед грою з "Пахтакором". Травма виявилася не надто серйозною, і вболівальники ще зможуть побачити Супрягу на полі цього сезону.

Найближчим часом форвард тренуватиметься на індивідуальній програмі. Після цього він почне виконувати бігову роботу. Якщо все буде гаразд, наступного тижня футболіст зможе тренуватися у загальній групі гравців.

У сезоні 2023/2024 Владислав Супряга провів на полі чотири матчі та зробив одну результативну передачу. Найближчим суперником "біло-синіх" у рамках підготовки до другої частини сезону стане болгарський "Левськи".

Нагадаємо, Голанн обрав новий клуб і готується до гучного трансферу. 

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Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу. 

Гвардіола порадив "Барселоні" тренера, який допоможе виграти титули.

"Шахтар" підписав контракт із новим зірковим тренером. 

спорт
футбол
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УПЛ
Владислав Супряга

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