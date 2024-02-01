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Шовковський виправив помилку Луческу в Динамо — про що йдеться

1 лютого 2024 14:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський виправив помилку Луческу в Динамо — про що йдеться
Владислав Ванат святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України та київського "Динамо" Владислав Ванат розповів про зміни у команді. Новий тренер Олександр Шовковський поступово змінює тренування та принципи гри "біло-синіх".

Ванат пояснив, що саме змінилося у "Динамо" з приходом Шовковського, повідомляє YouTube-канал "ВДІНАМО".

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Олександр Шовковський очолив "Динамо" наприкінці минулого року після дострокового відходу Мірчі Луческу. Під керівництвом колишнього голкіпера збірної України "біло-сині" встигли провести чотири офіційні матчі, в яких не втратили жодного очка.

Владислав Ванат
Владислав Ванат відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Порівняння "Динамо" при Шовковському та Луческу

Владислав Ванат зазначив, що останнім часом у команді покращало емоційне тло. Новому наставнику вдалося налагодити атмосферу в роздягальні, футболісти поступово позбавляються психологічних проблем. Шовковський запровадив на тренуваннях заняття, які допомагають гравцям розвивати технічні навички. "Динамівці" стали менше втомлюватися, у них залишається більше сил на матчі.

Футболісти київської команди продовжують готуватися на зборах до другої половини сезону. Після 14 поєдинків "Динамо" посідає п'яте місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Вже 24 лютого "біло-сині" зіграють на виїзді із харківським "Металістом 1925".

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Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

спорт
футбол
Динамо
Мірча Луческу
Владислав Ванат
Олександр Шовковський

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