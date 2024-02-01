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Ванат із Динамо зізнався у специфічному захворюванні

1 лютого 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ванат із Динамо зізнався у специфічному захворюванні
Владислав Ванат на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України та київського "Динамо" Владислав Ванат розповів про те, що пережив запаморочення від своїх перших успіхів. Футболіст запевнив, що впорався із цією проблемою.

Ванат в інтерв'ю YouTube-каналу "ВДИНАМО" пояснив, що багато молодих футболістів постають перед такими труднощами.

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Владислав Ванат підтвердив, що в житті та на полі він поводиться зовсім по-різному. Під час матчів футболіст часто дає волю емоціям, проте йому потрібний такий імпульс. Форвард заявив, що починає грати краще після того, як "заведеться".

Зіркова хвороба Ваната

Футболіст "Динамо" пояснив, що партнери по команді часто заспокоювали його під час поєдинків. За моральним станом Владислава Ваната стежить його друг Володимир Бражко. Проте з іншою проблемою форвард упорався самостійно.

Владислав Ванат
Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

"У мене справді була зіркова хвороба. Зараз уже немає жодних проблем, але я пережив подібне. Коли у мене почалася смуга невдач і я не забивав кілька матчів, почав аналізувати, як спілкуюсь із партнерами по команді на полі, як поводжуся в житті. Тоді я зрозумів, що треба бути трохи простіше, стати іншою людиною. І все вдалося змінити", — розповів Владислав Ванат.

У сезоні 2023/2024 форвард "Динамо" зіграв 13 матчів, забив сім голів і зробив три результативні передачі.

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Владислав Ванат

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