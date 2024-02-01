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Ванат из Динамо признался в специфическом заболевании

1 февраля 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ванат из Динамо признался в специфическом заболевании
Владислав Ванат на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат рассказал о том, что пережил головокружение от своих первых успехов. Футболист заверил, что справился с этой проблемой. 

Ванат в интервью YouTube-каналу "ВДИНАМО" объяснил, что многие молодые футболисты сталкиваются с подобными трудностями. 

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Владислав Ванат подтвердил, что в жизни и на поле он ведет себя совершенно по-разному. Во время матчей футболист часто дает волю эмоциям, однако ему необходим такой импульс. Форвард заявил, что начинает играть лучше после того, как "заведется". 

Звездная болезнь Ваната

Футболист "Динамо" объяснил, что партнеры по команде часто его успокаивали во время поединков. За моральным состоянием Владислава Ванат следит его друг Владимир Бражко. Однако с другой проблемой форвард справился самостоятельно. 

Владислав Ванат
Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

"У меня действительно была звездная болезнь. Сейчас уже нет никаких проблем, но я пережил подобное. Когда у меня началась полоса неудач и я не забивал несколько матчей, начал анализировать, как общаюсь с партнерами по команде на поле, как веду себя в жизни. Тогда я понял, что надо быть немного проще, стать другим человеком. И все удалось изменить", — рассказал Владислав Ванат. 

В сезоне 2023/2024 форвард "Динамо" сыграл 13 матчей, забил семь голов и сделал три результативных передачи. 

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спорт
футбол
Динамо
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Владислав Ванат

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