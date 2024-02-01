Известный украинский хоккеист погиб после ранения на фронте

Денис Пашинский в рядах ВСУ. Фото: facebook.com/fhu.com.ua

Экс-хоккеист сборной Украины Денис Пашинский пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Спортсмен получил на фронте ранение, которое оказалось не совместимым с жизнью.

Врачи несколько дней боролись за жизнь Пашинского, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Украины.

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Денис Пашинский присоединился к рядам Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023-го года по мобилизации. Он провел на фронте больше года и принял участие в боевых действиях в нескольких горячих точках.

Денис Пашинский во время спортивной карьеры. Фото: facebook.com/fhu.com.ua

В конце января 2024-го года во время обстрела противника Пашинского с побратимами завалило в блиндаже. Бывшего хоккеиста эвакуировали в Днепр, где врачи несколько дней боролись за жизнь Дениса. Его сердце остановилось 27 января.

Спортивная карьера Пашинского

Защитник Украины родился в Киеве в 1978-м году. Он выступал за несколько хоккейных клубов. В составе "Киева" вратарь становился вице-чемпионом Украины. С "Донбассом" он завоевал бронзовую медаль национального первенства.

Денис Пашинский выступал и за сборную Украины, был мастером спорта международного уровня. В национальной команде Пашинский стал чемпионом Универсиады-1999.

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