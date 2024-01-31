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Динамо изменит состав — кого продаст киевский клуб

31 января 2024 12:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо изменит состав — кого продаст киевский клуб
Футболисты перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В конце сезона киевское "Динамо" расстанется с несколькими футболистами основного состава. В столичном клубе признали необходимость отпустить часть игроков, которые являются лидерами команды. 

"Динамо" планирует получить за своих футболистов большие деньги, сообщает Tutto Mercato

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Руководство киевского "Динамо" приняло решение отпустить сразу несколько известных футболистов, за которых можно получить хорошие деньги на трансферном рынке. Это произойдет в конце сезона 2023/2024. Часть полученных средств столичный клуб потратит на усиление состава, чтобы получить возможность снова бороться за чемпионский титул в Украине. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто уйдет из "Динамо" 

Главным активом столичного клуба остается Николай Шапаренко. До травмы 25-летний полузащитником сборной Украины интересовались многие европейские гранды. Однако даже сейчас ставку на игрока готовы сделать итальянские "Лацио" и "Аталанта". "Динамо" готово продать Шапаренко за четыре миллиона евро и процент от последующего трансфера. 

Александр Караваев
Александр Караваев с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Также киевский клуб покинет опытный Александр Караваев. Им интересуются клубы из Германии и Турции. "Динамо" может заработать на этом трансфере порядка полутора миллионов евро. 

Слухи связывают с уходом из "Динамо" вратаря Георгия Бущана, защитником Дениса Попова и Александра Тымчика, а также хавбека Владимира Бражко, однако киевляне не станут его продавать в ближайшее время. 

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб. 

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