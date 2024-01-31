Динамо изменит состав — кого продаст киевский клуб
В конце сезона киевское "Динамо" расстанется с несколькими футболистами основного состава. В столичном клубе признали необходимость отпустить часть игроков, которые являются лидерами команды.
"Динамо" планирует получить за своих футболистов большие деньги, сообщает Tutto Mercato.
Руководство киевского "Динамо" приняло решение отпустить сразу несколько известных футболистов, за которых можно получить хорошие деньги на трансферном рынке. Это произойдет в конце сезона 2023/2024. Часть полученных средств столичный клуб потратит на усиление состава, чтобы получить возможность снова бороться за чемпионский титул в Украине.
Кто уйдет из "Динамо"
Главным активом столичного клуба остается Николай Шапаренко. До травмы 25-летний полузащитником сборной Украины интересовались многие европейские гранды. Однако даже сейчас ставку на игрока готовы сделать итальянские "Лацио" и "Аталанта". "Динамо" готово продать Шапаренко за четыре миллиона евро и процент от последующего трансфера.
Также киевский клуб покинет опытный Александр Караваев. Им интересуются клубы из Германии и Турции. "Динамо" может заработать на этом трансфере порядка полутора миллионов евро.
Слухи связывают с уходом из "Динамо" вратаря Георгия Бущана, защитником Дениса Попова и Александра Тымчика, а также хавбека Владимира Бражко, однако киевляне не станут его продавать в ближайшее время.
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