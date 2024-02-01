Супряга попрощался с Динамо — что известно

Владислав Супряга на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший форвард молодежной сборной Украины Владислав Супряга не поможет "Динамо" в ближайших матчах. Футболист получил очередную травму.

Супряга вынужден пропустить несколько недель, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Читайте также:

"Динамо" потеряло из-за травмы еще одного футболиста. Тренерский штаб Александра Шовковского не сможет рассчитывать на Владислава Супрягу, который будет восстанавливаться от повреждения несколько недель.

Владислав Супряга на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что случилось с Супрягой

Форвард "Динамо" получил травму перед товарищеским матчем с "Пахтакором" из Узбекистана. Украинская команда разгромила соперника, но потеряла из-за повреждения 23-летнего Владислава Супрягу.

Речь идет о растяжении медиальной связки колена. Это случилось на тренировке "Динамо" перед игрой с "Пахтакором". Травма оказалась не слишком серьезной, и болельщики еще смогут увидеть Супрягу на поле в этом сезоне.

В ближайшее время форвард будет тренироваться на индивидуальной программе. После этого он начнет выполнять беговую работу. Если все будет хорошо, на следующей неделе футболист сможет тренироваться в общей группе игроков.

В сезоне 2023/2024 Владислав Супряга провел на поле четыре матча и сделал одну результативную передачу. Ближайшим соперником "бело-синих" в рамках подготовки ко второй части сезона станет болгарский "Левски".

Напомним, Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

"Динамо" изменит состав — кого продаст киевский клуб.

Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.

Гвардиола посоветовал "Барселоне" тренера, который поможет выиграть титулы.

"Шахтер" подписал контракт с новым звездным тренером.