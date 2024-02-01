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Супряга попрощался с Динамо — что известно

1 февраля 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Супряга попрощался с Динамо — что известно
Владислав Супряга на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард молодежной сборной Украины Владислав Супряга не поможет "Динамо" в ближайших матчах. Футболист получил очередную травму. 

Супряга вынужден пропустить несколько недель, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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"Динамо" потеряло из-за травмы еще одного футболиста. Тренерский штаб Александра Шовковского не сможет рассчитывать на Владислава Супрягу, который будет восстанавливаться от повреждения несколько недель. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Что случилось с Супрягой 

Форвард "Динамо" получил травму перед товарищеским матчем с "Пахтакором" из Узбекистана. Украинская команда разгромила соперника, но потеряла из-за повреждения 23-летнего Владислава Супрягу. 

Речь идет о растяжении медиальной связки колена. Это случилось на тренировке "Динамо" перед игрой с "Пахтакором". Травма оказалась не слишком серьезной, и болельщики еще смогут увидеть Супрягу на поле в этом сезоне. 

В ближайшее время форвард будет тренироваться на индивидуальной программе. После этого он начнет выполнять беговую работу. Если все будет хорошо, на следующей неделе футболист сможет тренироваться в общей группе игроков.

В сезоне 2023/2024 Владислав Супряга провел на поле четыре матча и сделал одну результативную передачу. Ближайшим соперником "бело-синих" в рамках подготовки ко второй части сезона станет болгарский "Левски". 

Напомним, Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

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Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб. 

Гвардиола посоветовал "Барселоне" тренера, который поможет выиграть титулы. 

"Шахтер" подписал контракт с новым звездным тренером.

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Владислав Супряга

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