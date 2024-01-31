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Динамо определилось — источник назвал имя главной цели киевлян на трансферное окно

31 января 2024 22:13
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Динамо определилось — источник назвал имя главной цели киевлян на трансферное окно
Центральный защитник Брайан Себальос. Фото: Атлетико Хуниор
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" поставило цель купить во время зимнего трансферного окна нового центрального защитника. Ближе к окончанию января столичный клуб определился с единственным игроком, которого хотят получить.

Об игроке было известно, что он из Южной Америки, но всевозможные источники скрывали его персону. Только "ТаТоТаке" назвало имя футболиста.

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Кем интересуется киевское "Динамо"

По информации источника, "Динамо" заинтересовалось 22-летним мощным, быстрым, прыгучим колумбийским центральным защитником Брайаном Себальосом.

Контракт футболиста олимпийской сборной Колумбии принадлежит бразильской "Форталезе". Сейчас игрок выступает в аренде на родине за "Атлетико Хуниор".

Источник отметил, что Себальос показа игру сильнее центральных защитников, играющих в "Динамо". К тому же у него хороший пас. Именно поэтому эта кандидатура — цель номер один.

По версии авторитетного портала "Трансфермаркт" стоимость игрока составляет 850 тысяч евро.

При этом у "Динамо" есть два-три запасных варианта, но колумбиец в приоритете.

Отметим, что киевское "Динамо" занимает 5 место в УПЛ, но по потерянным очкам они делят первое-второе место с "Шахтером".

Напомним, "Динамо" изменит состав — кого продаст киевский клуб.

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