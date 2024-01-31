Динамо определилось — источник назвал имя главной цели киевлян на трансферное окно
Киевское "Динамо" поставило цель купить во время зимнего трансферного окна нового центрального защитника. Ближе к окончанию января столичный клуб определился с единственным игроком, которого хотят получить.
Об игроке было известно, что он из Южной Америки, но всевозможные источники скрывали его персону. Только "ТаТоТаке" назвало имя футболиста.
Кем интересуется киевское "Динамо"
По информации источника, "Динамо" заинтересовалось 22-летним мощным, быстрым, прыгучим колумбийским центральным защитником Брайаном Себальосом.
Контракт футболиста олимпийской сборной Колумбии принадлежит бразильской "Форталезе". Сейчас игрок выступает в аренде на родине за "Атлетико Хуниор".
Источник отметил, что Себальос показа игру сильнее центральных защитников, играющих в "Динамо". К тому же у него хороший пас. Именно поэтому эта кандидатура — цель номер один.
По версии авторитетного портала "Трансфермаркт" стоимость игрока составляет 850 тысяч евро.
При этом у "Динамо" есть два-три запасных варианта, но колумбиец в приоритете.
Отметим, что киевское "Динамо" занимает 5 место в УПЛ, но по потерянным очкам они делят первое-второе место с "Шахтером".
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