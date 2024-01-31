Динамо визначилось — джерело назвало ім’я головної цілі киян на трансферне вікно

Центральний захисник Брайан Себальос. Фото: Атлетіко Хуніор

Київське "Динамо" поставило ціль купити під час зимового трансферного вікна нового центрального захисника. Ближче до закінчення січня столичний клуб визначився з єдиним гравцем, якого хочуть отримати.

Про гравця було відомо, що він із Південної Америки, але різноманітні джерела приховували його персону. Лише "ТаТоТаке" назвало ім’я футболіста.

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За інформацією джерела, "Динамо" зацікавилося 22-річним потужним, швидким, стрибучим колумбійським центральним захисником Браяном Себальосом.

Контракт футболіста олімпійської збірної Колумбії належить бразильській "Форталезі". Наразі гравець грає в оренді на батьківщині за "Атлетіко Хуніор".

Джерело зазначило, що Себальос показу гру сильнішу ніж центральні захисники, які грають в "Динамо". До того ж у нього хороший пас. Саме тому ця кандидатура є ціллю номер один.

За версією авторитетного порталу "Трансфермаркт", вартість гравця складає 850 тисяч євро.

При цьому в "Динамо" є два-три запасні варіанти, але колумбієць в пріоритеті.

Зазначимо, що київське "Динамо" посідає 5-те місце в УПЛ, але за втраченими очками вони ділять перше-друге місце з "Шахтарем".

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