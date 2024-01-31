Динамо визначилось — джерело назвало ім’я головної цілі киян на трансферне вікно
Київське "Динамо" поставило ціль купити під час зимового трансферного вікна нового центрального захисника. Ближче до закінчення січня столичний клуб визначився з єдиним гравцем, якого хочуть отримати.
Про гравця було відомо, що він із Південної Америки, але різноманітні джерела приховували його персону. Лише "ТаТоТаке" назвало ім’я футболіста.
Ким цікавиться київське "Динамо"
За інформацією джерела, "Динамо" зацікавилося 22-річним потужним, швидким, стрибучим колумбійським центральним захисником Браяном Себальосом.
Контракт футболіста олімпійської збірної Колумбії належить бразильській "Форталезі". Наразі гравець грає в оренді на батьківщині за "Атлетіко Хуніор".
Джерело зазначило, що Себальос показу гру сильнішу ніж центральні захисники, які грають в "Динамо". До того ж у нього хороший пас. Саме тому ця кандидатура є ціллю номер один.
За версією авторитетного порталу "Трансфермаркт", вартість гравця складає 850 тисяч євро.
При цьому в "Динамо" є два-три запасні варіанти, але колумбієць в пріоритеті.
Зазначимо, що київське "Динамо" посідає 5-те місце в УПЛ, але за втраченими очками вони ділять перше-друге місце з "Шахтарем".
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