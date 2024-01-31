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Шахтар підписав контракт із новим зірковим тренером

31 січня 2024 17:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар підписав контракт із новим зірковим тренером
Раймонд ван дер Гау відповідає на запитання. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" став новим тренером донецького "Шахтаря". Український клуб повідомив про підписання контракту із Раймондом ван дер Гау.

Нідерландський фахівець розповів про свої функції у "Шахтарі", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раймонд ван дер Гау відомий за виступами за нідерландські "Гоу Ехед Ігглз", "Вітесс", "Валвейк", а також англійські "Манчестер Юнайтед" та "Вест Гем". Після завершення кар'єри у 2007 році він став тренером воротарів. На рахунку 60-річного спеціаліста робота у "Сандерленді", "Вітессі" та ПСВ.

Причина переїзду в Україну

У середині січня 2024 року Раймонд ван дер Гау перейшов на роботу до "Шахтаря". Це перший в історії донецького клубу переможець Ліги чемпіонів. Нідерландець допоможе Андрію П'ятову, який також працює з голкіперами "гірників".

Ван дер Гау погодився на цю посаду після того, як йому зателефонував головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Він пояснив, що метою тренерського штабу команди є завоювання трофеїв. Нідерландець захотів стати частиною цього проєкту.

Ван дер Гоув та Пушич
Пушич вітає Ван дер Гау. Скриншот YouTube

Він зізнався, що хвилювався перед приїздом до України. Ван дер Гоув захоплюється тим, що попри війну, люди в країні продовжують грати у футбол і ставити перед собою амбітні цілі.

"Гравці повинні діяти як одна команда. Необхідно важко працювати на кожному тренуванні й в кожному матчі. Це основа всього. Треба вірити в успіх і віддавати клубу всі сили, бути позитивним, мати терпіння та мріяти виграти. І тоді "Шахтар" зможе виграти Лігу чемпіонів", — розповів Раймонд ван дер Гоув.

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