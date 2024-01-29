Лідер Манчестер Юнайтед розважався у нічному клубі під час лікарняного

Маркус Решфорд під час розминки. Фото: Reuters/Lee Smith

Форвард збірної Англії та англійського "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд опинився в епіцентрі скандалу. Футболіст обдурив тренерський штаб "червоних дияволів".

Решфорд став жертвою репортерів, які опублікували серію фотографій із популярного нічного клубу, повідомляє Daily Mail.

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Лідер атак "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд провів ніч в одному з місцевих нічних клубів. Журналісти впізнали футболіста та на ранок опублікували знімки, на яких форвард весело відпочиває у компанії друзів.

Маркус Рашфорд та тренер Ерік Тен Хаг. Фото: REUTERS/Carl Recine

Проблеми Решфорда у "МЮ"

Ситуація ускладнилася тим, що останнім часом Маркус Решфорд не грає через травму. Він офіційно отримав від клубу дозвіл відновитися вдома та пропустити кілька тренувань. Очевидно, що футболістові стало краще, а тому він подався до нічного клубу.

Тепер Маркус Решфорд загрожує штраф від клубу. Йдеться про 650 тисяч фунтів, що становить зарплату форварда за два тижні. Тренерський штаб ухвалив рішення не карати гравця суворіше, оскільки Решфорд залишається головною опцією "МЮ" в атаці. Еріку Тен Хагу вже сказали, що грошей на трансфери у січні йому не дадуть.

У сезоні 2023/2024 Маркус Решфорд зіграв на "Манчестер Юнайтед" 25 матчів у всіх турнірах. Він забив чотири роки та зробив стільки ж результативних передач.

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