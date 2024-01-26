Тен Хаг зіштовхнувся із серйозною проблемою у Манчестер Юнайтед

Ерік Тен Хаг спостерігає за грою "МЮ". Фото: REUTERS/Carl Recine

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг залишається на межі звільнення. Керівництвом клубу поставило перед наставником складну умову.

Тен Хаг змушений розраховувати лише на тих гравців, які вже мають, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

"Манчестер Юнайтед" проводить черговий невдалий сезон в англійській Прем'єр-лізі. Після 21 туру команда перебуває на восьмому місці у турнірній таблиці. Наставник "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг може не доопрацювати навіть до кінця сезону.

Тен Хаг та капітан команди Фернандеш. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кадрова ситуація у "МЮ"

Перед Тен Хагом поставили завдання зайняти місце у підсумковій четвірці найкращих команд АПЛ. Однак при цьому нідерландському наставнику відмовили у кадровому посиленні.

Тренер просив у керівництва клубу запросити до команди результативного форварда. Фаворитом Еріка Тен Хага був Карім Бензема, який хоче повернутися до Європи. Йому доведеться використовувати тих футболістів, які вже є.

Маркус Рашфорд під час атаки. Фото: REUTERS/Carl Recine

Це означає, що зараз у тренерського штабу "Юнайтед" залишився лише Маркус Решфорд, якого можна використати в атаці у найближчих матчах. Антоні Марсьяль травмований та недоступний.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

"Барселона" звільнить Хаві та вже обрала нового тренера.

"Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером.

Зірки футболу зібралися на турнір до Москви — список гравців.

"Манчестер Сіті" вибрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.

Шовковський ввів в "Динамо" те, чого не було за Луческу — інсайд із команди.