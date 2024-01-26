Тен Хаг столкнулся с серьезной проблемой в Манчестер Юнайтед
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг остается на грани увольнения. Руководство клуба поставило перед наставником сложное условие.
Тен Хаг вынужден рассчитывать только на тех игроков, которые у него уже есть, сообщает Daily Mail.
"Манчестер Юнайтед" проводит очередной неудачный сезон в английской Премьер-лиге. После 21 тура команда находится на восьмом месте в турнирной таблице. Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может не доработать даже до конца сезона.
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Перед Тен Хагом поставили задачу занять место в итоговой четверке лучших команд АПЛ. Однако при этом нидерландскому наставнику отказали в кадровом усилении.
Тренер просил у руководства клуба пригласить в команду результативного форварда. Фаворитом Эрика Тен Хага был Карим Бензема, который хочет вернуться в Европу. Ему придется использовать тех футболистов, которые уже есть в наличии.
Это означает, что сейчас у тренерского штаба "Юнайтед" остался только Маркус Рэшфорд, которого можно использовать в атаке в ближайших матчах. Антони Марсьяль травмирован и недоступен.
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