Тен Хаг столкнулся с серьезной проблемой в Манчестер Юнайтед

Эрик Тен Хаг наблюдает за игрой "МЮ". Фото: REUTERS/Carl Recine

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг остается на грани увольнения. Руководство клуба поставило перед наставником сложное условие.

Тен Хаг вынужден рассчитывать только на тех игроков, которые у него уже есть, сообщает Daily Mail.

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"Манчестер Юнайтед" проводит очередной неудачный сезон в английской Премьер-лиге. После 21 тура команда находится на восьмом месте в турнирной таблице. Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может не доработать даже до конца сезона.

Тен Хаг и капитан команды Фернандеш. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кадровая ситуация в "МЮ"

Перед Тен Хагом поставили задачу занять место в итоговой четверке лучших команд АПЛ. Однако при этом нидерландскому наставнику отказали в кадровом усилении.

Тренер просил у руководства клуба пригласить в команду результативного форварда. Фаворитом Эрика Тен Хага был Карим Бензема, который хочет вернуться в Европу. Ему придется использовать тех футболистов, которые уже есть в наличии.

Маркус Рашфорд во время атаки. Фото: REUTERS/Carl Recine

Это означает, что сейчас у тренерского штаба "Юнайтед" остался только Маркус Рэшфорд, которого можно использовать в атаке в ближайших матчах. Антони Марсьяль травмирован и недоступен.

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