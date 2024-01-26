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Тен Хаг столкнулся с серьезной проблемой в Манчестер Юнайтед

26 января 2024 17:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тен Хаг столкнулся с серьезной проблемой в Манчестер Юнайтед
Эрик Тен Хаг наблюдает за игрой "МЮ". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг остается на грани увольнения. Руководство клуба поставило перед наставником сложное условие. 

Тен Хаг вынужден рассчитывать только на тех игроков, которые у него уже есть, сообщает Daily Mail

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"Манчестер Юнайтед" проводит очередной неудачный сезон в английской Премьер-лиге. После 21 тура команда находится на восьмом месте в турнирной таблице. Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может не доработать даже до конца сезона. 

Эрик Тен Хаг
Тен Хаг и капитан команды Фернандеш. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кадровая ситуация в "МЮ" 

Перед Тен Хагом поставили задачу занять место в итоговой четверке лучших команд АПЛ. Однако при этом нидерландскому наставнику отказали в кадровом усилении. 

Тренер просил у руководства клуба пригласить в команду результативного форварда. Фаворитом Эрика Тен Хага был Карим Бензема, который хочет вернуться в Европу. Ему придется использовать тех футболистов, которые уже есть в наличии. 

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд во время атаки. Фото: REUTERS/Carl Recine

Это означает, что сейчас у тренерского штаба "Юнайтед" остался только Маркус Рэшфорд, которого можно использовать в атаке в ближайших матчах. Антони Марсьяль травмирован и недоступен. 

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Английская Премьер-лига
тренер
Эрик Тен Хаг

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