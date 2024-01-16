Бензема в сфере интересов Манчестер Юнайтед — будет ли трансфер

Карим Бензема во время интервью. Скриншот YouTube

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" продолжает искать пути выхода из игрового кризиса. Одним из решений проблемы в клубе считают приглашение результативного форварда.

"Красные дьяволы" изучили возможность трансфера Карима Бензема, сообщает Mirror.

Читайте также:

Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг попросил выделить средства на покупку опытного форварда, который способен регулярно забивать голы и вести за собой партнеров по команде в сложных матчах. Наставник "Юнайтед" хотел пригласить Карима Бензема, но в итоге отказался от этой идеи.

Главной причиной такого решения стала высокая зарплата француза. Бензема зарабатывает в саудовской "Аль-Иттихаде" 86 млн евро за сезон и не хочет снижать финансовые требования. "Манчестер Юнайтед" не готов тратить такие деньги на 36-летнего футболиста.

Проблемы Бензема

Бывший форвард сборной Франции перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом после того, как провел в мадридском "Реале" 14 сезонов. Форвард забил 12 голов в 20 матчах, но теперь он мечтает вернуться в Европу.

Бензема отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Карим Бензема поругался с наставником "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо из-за регулярных опозданий на тренировки. После недавнего поражения от "Аль-Насра" со счетом 2:5 француз перестал общаться с журналистами, а затем удалил свою страницу в Instagram. Тренер вывел его из основного состава.

Напомним, Ярмоленко начал работать спортивным директором "Динамо".

Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".

"Полесье" подписало звездного зарубежного футболиста — кто он.

"Реал" купит еще одну звезду Бундеслиги в пару к Беллингему.

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.

Матвиенко покинет "Шахтер" — куда может перейти защитник.