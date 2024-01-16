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Бензема в сфере интересов Манчестер Юнайтед — будет ли трансфер

16 января 2024 17:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бензема в сфере интересов Манчестер Юнайтед — будет ли трансфер
Карим Бензема во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" продолжает искать пути выхода из игрового кризиса. Одним из решений проблемы в клубе считают приглашение результативного форварда. 

"Красные дьяволы" изучили возможность трансфера Карима Бензема, сообщает Mirror

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Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг попросил выделить средства на покупку опытного форварда, который способен регулярно забивать голы и вести за собой партнеров по команде в сложных матчах. Наставник "Юнайтед" хотел пригласить Карима Бензема, но в итоге отказался от этой идеи. 

Главной причиной такого решения стала высокая зарплата француза. Бензема зарабатывает в саудовской "Аль-Иттихаде" 86 млн евро за сезон и не хочет снижать финансовые требования. "Манчестер Юнайтед" не готов тратить такие деньги на 36-летнего футболиста. 

Проблемы Бензема 

Бывший форвард сборной Франции перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом после того, как провел в мадридском "Реале" 14 сезонов. Форвард забил 12 голов в 20 матчах, но теперь он мечтает вернуться в Европу. 

Карим Бензема
Бензема отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Карим Бензема поругался с наставником "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо из-за регулярных опозданий на тренировки. После недавнего поражения от "Аль-Насра" со счетом 2:5 француз перестал общаться с журналистами, а затем удалил свою страницу в Instagram. Тренер вывел его из основного состава. 

Напомним, Ярмоленко начал работать спортивным директором "Динамо".

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