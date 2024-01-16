Бензема в сфере интересов Манчестер Юнайтед — будет ли трансфер
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" продолжает искать пути выхода из игрового кризиса. Одним из решений проблемы в клубе считают приглашение результативного форварда.
"Красные дьяволы" изучили возможность трансфера Карима Бензема, сообщает Mirror.
Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг попросил выделить средства на покупку опытного форварда, который способен регулярно забивать голы и вести за собой партнеров по команде в сложных матчах. Наставник "Юнайтед" хотел пригласить Карима Бензема, но в итоге отказался от этой идеи.
Главной причиной такого решения стала высокая зарплата француза. Бензема зарабатывает в саудовской "Аль-Иттихаде" 86 млн евро за сезон и не хочет снижать финансовые требования. "Манчестер Юнайтед" не готов тратить такие деньги на 36-летнего футболиста.
Проблемы Бензема
Бывший форвард сборной Франции перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом после того, как провел в мадридском "Реале" 14 сезонов. Форвард забил 12 голов в 20 матчах, но теперь он мечтает вернуться в Европу.
Карим Бензема поругался с наставником "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо из-за регулярных опозданий на тренировки. После недавнего поражения от "Аль-Насра" со счетом 2:5 француз перестал общаться с журналистами, а затем удалил свою страницу в Instagram. Тренер вывел его из основного состава.
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