Бензема у сфері інтересів Манчестер Юнайтед — чи буде трансфер

Карім Бензема під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" продовжує шукати шляхи виходу з ігрової кризи. Одним із рішень проблеми у клубі вважають запрошення результативного форварда.

"Червоні дияволи" вивчили можливість трансферу Каріма Бензема, повідомляє Mirror.

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Головний тренер "МЮ" Ерік Тен Хаг попросив виділити кошти на покупку досвідченого форварда, який здатний регулярно забивати голи та вести за собою партнерів по команді у складних матчах. Наставник "Юнайтед" хотів запросити Каріма Бензема, але зрештою відмовився від цієї ідеї.

Головною причиною такого рішення стала висока заробітна плата француза. Бензема заробляє в саудівській "Аль-Іттіхаді" 86 млн євро за сезон і не хоче знижувати фінансові вимоги. "Манчестер Юнайтед" не готовий витрачати такі гроші на 36-річного футболіста.

Проблеми Бензема

Колишній форвард збірної Франції перейшов до "Аль-Іттіхаду" минулого літа після того, як провів у мадридському "Реалі" 14 сезонів. Форвард забив 12 голів у 20 матчах, але тепер він мріє повернутися до Європи.

Бензема відповідає питанням. Скриншот YouTube

Карім Бензема посварився з наставником "Аль-Іттіхада" Марсело Гальярдо через регулярні запізнення на тренування. Після нещодавньої поразки від "Аль-Насра" з рахунком 2:5 француз перестав спілкуватися з журналістами, а потім вилучив свою сторінку в Instagram. Тренер вивів його з основного складу.

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