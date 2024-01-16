Бензема у сфері інтересів Манчестер Юнайтед — чи буде трансфер
Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" продовжує шукати шляхи виходу з ігрової кризи. Одним із рішень проблеми у клубі вважають запрошення результативного форварда.
"Червоні дияволи" вивчили можливість трансферу Каріма Бензема, повідомляє Mirror.
Головний тренер "МЮ" Ерік Тен Хаг попросив виділити кошти на покупку досвідченого форварда, який здатний регулярно забивати голи та вести за собою партнерів по команді у складних матчах. Наставник "Юнайтед" хотів запросити Каріма Бензема, але зрештою відмовився від цієї ідеї.
Головною причиною такого рішення стала висока заробітна плата француза. Бензема заробляє в саудівській "Аль-Іттіхаді" 86 млн євро за сезон і не хоче знижувати фінансові вимоги. "Манчестер Юнайтед" не готовий витрачати такі гроші на 36-річного футболіста.
Проблеми Бензема
Колишній форвард збірної Франції перейшов до "Аль-Іттіхаду" минулого літа після того, як провів у мадридському "Реалі" 14 сезонів. Форвард забив 12 голів у 20 матчах, але тепер він мріє повернутися до Європи.
Карім Бензема посварився з наставником "Аль-Іттіхада" Марсело Гальярдо через регулярні запізнення на тренування. Після нещодавньої поразки від "Аль-Насра" з рахунком 2:5 француз перестав спілкуватися з журналістами, а потім вилучив свою сторінку в Instagram. Тренер вивів його з основного складу.
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