Лидер Манчестер Юнайтед развлекался в ночном клубе во время больничного
Форвард сборной Англии и английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд оказался в эпицентре скандала. Футболист обманул тренерский штаб "красных дьяволов".
Рэшфорд стал жертвой репортеров, которые опубликовали серию фотографий из популярного ночного клуба, сообщает Daily Mail.
Лидер атак "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд провел ночь в одном из местных ночных клубов. Журналисты узнали футболиста и на утро опубликовали снимки, на которых форвард весело отдыхает в компании друзей.
Проблемы Рэшфорда в "МЮ"
Ситуация осложнилась тем, что в последнее время Маркус Рэшфорд не играет из-за травмы. Он официально получил от клуба разрешение восстановиться дома и пропустить несколько тренировок. Очевидно, что футболисту стало лучше, а потому он отправился в ночной клуб.
Теперь Маркусу Рэшфорду грозит штраф от клуба. Речь идет о 650 тысячах фунтов, что составляет зарплату форварда за две недели. Тренерский штаб принял решение не наказывать игрока более сурово, поскольку Рэшфорд остается главной опцией "МЮ" в атаке. Эрику Тен Хагу уже сказали, что денег на трансферы в январе ему не дадут.
В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд сыграл на "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирах. Он забил четыре года и сделал столько же результативных передач.
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