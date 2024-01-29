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Лидер Манчестер Юнайтед развлекался в ночном клубе во время больничного

29 января 2024 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Манчестер Юнайтед развлекался в ночном клубе во время больничного
Маркус Рэшфорд во время разминки. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Англии и английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд оказался в эпицентре скандала. Футболист обманул тренерский штаб "красных дьяволов". 

Рэшфорд стал жертвой репортеров, которые опубликовали серию фотографий из популярного ночного клуба, сообщает Daily Mail

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Лидер атак "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд провел ночь в одном из местных ночных клубов. Журналисты узнали футболиста и на утро опубликовали снимки, на которых форвард весело отдыхает в компании друзей. 

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд и тренер Эрик Тен Хаг. Фото: REUTERS/Carl Recine

Проблемы Рэшфорда в "МЮ" 

Ситуация осложнилась тем, что в последнее время Маркус Рэшфорд не играет из-за травмы. Он официально получил от клуба разрешение восстановиться дома и пропустить несколько тренировок. Очевидно, что футболисту стало лучше, а потому он отправился в ночной клуб. 

Теперь Маркусу Рэшфорду грозит штраф от клуба. Речь идет о 650 тысячах фунтов, что составляет зарплату форварда за две недели. Тренерский штаб принял решение не наказывать игрока более сурово, поскольку Рэшфорд остается главной опцией "МЮ" в атаке. Эрику Тен Хагу уже сказали, что денег на трансферы в январе ему не дадут. 

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд сыграл на "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирах. Он забил четыре года и сделал столько же результативных передач. 

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футбол
Манчестер Юнайтед
Английская Премьер-лига
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