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Гвардіола порадив Барселоні тренера, який допоможе виграти титули

30 січня 2024 15:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола порадив Барселоні тренера, який допоможе виграти титули
Хосеп Гвардіола задоволений грою "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола назвав ідеального кандидата на посаду наставника каталонської "Барселони". Він порекомендував "синьо-гранатовим" придивитися до одного з італійських фахівців.

Гвардіола розповів про тренера, якому потрібен новий виклик у кар'єрі, повідомляє Fichajes.

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Хаві Ернандес достроково залишить посаду головного тренера "Барселони" наприкінці сезону незалежно від результатів. Керівництво каталонського клубу вже шукає нового наставника. Колишній тренер "блауграни" Хосеп Гвардіола не збирається повертатися до команди, але знає, хто міг би допомогти "Барселоні" вибратися з ігрової кризи.

Роберто Де Дзербі
Роберто Де Дзербі під час матчу "Брайтона". Фото: Reuters/Craig Brough

Кого порадив Гвардіола

Наставник "Манчестер Сіті" вже не вперше згадав про свого колегу з "Брайтона" Роберто Де Дзербі. Хосеп Гвардіола не сумнівається, що італійський фахівець зможе зберегти ідентичність "синьо-гранатових" та повернути футболістам радість великих перемог.

Гвардіола зазначив, що Де Дзербі здатний розкривати у гравцях нові резерви, добре працює з молодими футболістами, є грамотним тактиком та мотиватором. Італієць постійно прагне саморозвитку і робить всі команди, з якими працює, сильнішими, ніж вони були раніше.

Раніше Гвардіола стверджував, що Де Дзербі легко зможе замінити його на чолі "Манчестер Сіті". Проте каталонець поки не збирається йти, а "Барселоні" тренер знадобиться вже за пів року.

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спорт
футбол
Роберто Де Дзербі
Барселона
Хосеп Гвардіола
тренер

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