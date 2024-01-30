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Артета розповів правду про перехід з Арсенала до Барселони

30 січня 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Артета розповів правду про перехід з Арсенала до Барселони
Мікель Артета після матчу "Арсеналу". Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета прокоментував чутки про перехід на роботу до "Барселони". Він є одним із кандидатів на місце наставника каталонської команди.

Керівництво "синьо-гранатових" шукає заміну Хаві Ернандесу, повідомляє Sport.es.

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Хаві Ернандес офіційно оголосив про те, що наприкінці цього сезону піде з поста головного тренера "Барселони" незалежно від результатів команди. Керівництво "блаугранас" вже шукає нового наставника, і Мікель Артета став одним із фаворитів на цю вакансію.

Мікель Артета
Мікель Артета дає пораду Мартіну Едегору. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Що Артета сказав про "Барселону"

Наставник "канонірів" спростував інформацію щодо повернення на "Камп Ноу". Він запевнив, що це чутки, які вигадали журналісти. Тренер не знає, як з'явилася ця інформація, проте повністю сконцентрований на роботі з "Арсеналом".

Мікель Артета є вихованцем "Барселони", проте йому не вдалося виявити себе в основному складі каталонської команди. Крім нього, на посаду нового наставника "синьо-гранатових" претендують Юрген Клопп, Томас Тухель, "Хансі" Флік та ще кілька тренерів.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу. 

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