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Артета рассказал правду про переход из Арсенала в Барселону

30 января 2024 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артета рассказал правду про переход из Арсенала в Барселону
Микель Артета после матча "Арсенала". Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал слухи о переходе на работу в "Барселону". Он является одним из кандидатов на место наставника каталонской команды. 

Руководство "сине-гранатовых" ищет замену Хави Эрнандесу, сообщает Sport.es

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Хави Эрнандес официально объявил о том, что в конце текущего сезона уйдет с поста главного тренера "Барселоны" вне зависимости от результатов команды. Руководство "блаугранас" уже ищет нового наставника, и Микель Артета стал одним из фаворитов на эту вакансию. 

Микель Артета
Микель Артета дает совет Мартину Эдегору. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Что Артета сказал о "Барселоне" 

Наставник "канониров" опроверг информацию о возвращении на "Камп Ноу". Он заверил, что это слухи, которые были придуманы журналистами. Тренер не знает, как появилась эта информация, однако он полностью сконцентрирован на работе с "Арсеналом". 

Микель Артета является воспитанником "Барселоны", однако ему не удалось проявить себя в основном составе каталонской команды. Помимо него, на пост нового наставника "сине-гранатовых" претендуют Юрген Клопп, Томас Тухель, "Ханси" Флик и еще несколько тренеров. 

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб. 

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