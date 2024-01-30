Гвардиола посоветовал Барселоне тренера, который поможет выиграть титулы

Хосеп Гвардиола доволен игрой "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/David Klein

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал идеального кандидата на пост наставника каталонской "Барселоны". Он порекомендовал "сине-гранатовым" присмотреться к одному из итальянских специалистов.

Гвардиола рассказал о тренере, которому необходим новый вызов в карьере, сообщает Fichajes.

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Хави Эрнандес досрочно покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце сезона вне зависимости от результатов. Руководство каталонского клуба уже ищет нового наставника. Бывший тренер "блауграны" Хосеп Гвардиола не собирается возвращаться в команду, но знает, кто мог бы помочь "Барселоне" выбраться из игрового кризиса.

Роберто Де Дзерби во время матча "Брайтона". Фото: Reuters/Craig Brough

Кого посоветовал Гвардиола

Наставник "Манчестер Сити" уже не в первый раз вспомнил о своем коллеге из "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Хосеп Гвардиола не сомневается, что итальянский специалист сумеет сохранить идентичность "сине-гранатовых" и вернуть футболистам радость больших побед.

Гвардиола отметил, что Де Дзерби способен раскрывать в игроках новых резервы, хорошо работает с молодыми футболистами, является грамотным тактиком и мотиватором. Итальянец постоянно стремится к саморазвитию и делает все команды, с которыми работает, сильнее, чем они были раньше.

Раньше Гвардиола утверждал, что Де Дзерби легко сможет заменить его во главе "Манчестер Сити". Однако каталонец пока не собирается уходить, а "Барселоне" тренер понадобится уже через полгода.

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