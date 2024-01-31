Шахтер подписал контракт с новым звездным тренером

Раймонд ван дер Гоув отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" стал новым тренером донецкого "Шахтер". Украинский клуб сообщил о подписании контракта с Раймондом ван дер Гоувом.

Нидерландский специалист рассказал о своих функциях в "Шахтере", сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также:

Раймонд ван дер Гоув известен по выступлениям за нидерландские "Гоу Эхед Иглз", "Витесс", "Валвейк", а также английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм". После завершения карьеры в 2007 году он стал тренером вратарей. На счету 60-летнего специалиста работа в "Сандерленде", "Витессе" и ПСВ.

Причина переезда в Украину

В середине января 2024 года Раймонд ван дер Гоув перешел на работу в "Шахтер". Это первый в истории донецкого клуба победитель Лиги чемпионов. Нидерландец поможет Андрею Пятову, который тоже работает с голкиперами "горняков".

Ван дер Гоув согласился на эту должность после того, как ему позвонил главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Он объяснил, что целью тренерского штаба команды является завоевание трофеев. Нидерландец захотел стать частью этого проекта.

Пушич приветствует ван дер Гоува. Скриншот YouTube

Он признался, что волновался перед приездом в Украину. Ван дер Гоув восхищается тем, что несмотря на войну люди в стране продолжают играть в футбол и ставить перед собой амбициозные цели.

"Игроки должны действовать как одна команда. Необходимо тяжело работать на каждой тренировке и в каждом матче. Это основа всего. Надо верить в успех и отдавать клубу все силы, быть позитивным, иметь терпением и мечтать выиграть. И тогда "Шахтер" сможет выиграть Лигу чемпионов", — рассказал Раймонд ван дер Гоув.

Напомним, "Динамо" изменит состав — кого продаст киевский клуб.

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.

Гвардиола посоветовал "Барселоне" тренера, который поможет выиграть титулы.

Сидорчук забил в Бельгии, но в свои ворота — видео конфуза.