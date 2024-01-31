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Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу

31 января 2024 14:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу
Эрлинг Холанн в матче против "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн решил сменить клуб в ближайшие сезоны. Он уже выбрал вариант для продолжения карьеры. 

Холанн мечтает превзойти собственные достижение последних лет в еще одном легендарном клубе, сообщает Diario AS

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Эрлинг Холанн за несколько лет в "Манчестер Сити" выиграл все трофеи на клубном уровне, а также стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги. Однако при этом 23-летний форвард не снизил требований к себе. Он собрался сменить клуб для того, чтобы добиться еще большего успеха. 

Куда уйдет Холанн 

Главным претендентом на норвежского форварда остается мадридский "Реал". Эрлинг Холанн считает, что трансфер в испанский клуб поможет ему добиться еще большего прогресса как в игре, так и в плане результатов. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд смотрит футбол с болельщиками. Фото: REUTERS/Carl Recine

Холанн мечтает завоевать "Золотой мяч". Футболист не сомневается, что переход в "Реал" станет еще одним важным шагом, который приближает футболиста к цели. Однако Эрлинг уважает свой нынешний клуб и уйдет только в том случае, если "Реал" сделает финансовое предложение, которое устроит "горожан". 

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн сыграл за "Манчестер Сити" 22 поединка во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал пять результативных передач.

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Эрлинг Холанд
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