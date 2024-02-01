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Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта

1 февраля 2024 10:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков начнет следующий сезон в новой команде. Руководство каталонского клуба не будет препятствовать уходу игрока из команды. 

В услугах Цыганкова заинтересовано сразу несколько клубов, сообщает Marca

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Контракт Виктора Цыганкова с каталонской командой действует до лета 2027-го года. Однако украинец может сменить клуб гораздо быстрее. "Жирона" решила удержать игрока в составе этой зимой, несмотря на то, что получила несколько предложений о его продаже. Однако летом полузащитник сможет уйти. 

Виктор Цыганков
Футболисты перед матчем. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Цыганкова из "Жироны" 

Каталонцы принимают участие в борьбе за чемпионский титул испанской Ла Лиги. Именно поэтому "Жирона" не стала никого продавать во время зимнего трансферного окна. В клубе считают, что в апреле станет известно, на что в реальности сможет претендовать команда по итогам сезона. Примерно в то же время стартуют переговоры по трансферам на следующий сезон. 

В услугах игрока сборной Украины по-прежнему заинтересована мюнхенская "Бавария", которая готова предложить за 26-летнего игрока около 27 млн евро. Также Цыганковым интересуется "Барселона", однако "Жирона" не хотела бы продавать хавбека в другую команду Ла Лиги. 

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 17 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. 

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спорт
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Виктор Цыганков
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