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Жирона пригласит трех игроков, чтобы стать чемпионом Испании

31 января 2024 15:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жирона пригласит трех игроков, чтобы стать чемпионом Испании
Савио показывает, сколько игроков подпишет "Жирона". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство испанской "Жироны" активизировало усилия по работе на трансферном рынке. В ближайшее время команда Мичела Санчеса попытается подписать сразу трех новых игроков. 

Тренерский штаб просит усилить оборону и среднюю линию, сообщает Marca

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Мичел Санчес по-прежнему не комментирует вопросы о битве за чемпионский титул в испанской Ла Лиге, пока его команда продолжает бороться за победу в каждом матче. При этом тренер столкнулся с большим количеством травм и попросил руководство клуба помочь решить эту проблему. 

Ориоль Ромеу
Ориоль Ромеу во время выступлений за "Жирону". Фото: instagram.com/oriolromeu18/

Кто перейдет в "Жирону" 

До закрытия зимнего трансферного рынка-2024 осталось меньше суток. Именно столько времени осталось у каталонского клуба для того, чтобы договориться о переходе новичков и зарегистрировать их. 

При этом пока известна фамилия только одного игрока, за которого борется "Жирона". Это 32-летний полузащитник Ориоль Ромеу. Воспитанник "Барселоны" провел в "Жироне" прошлый сезон, после чего "сине-гранатовых" решили выкупить контракт футболиста. Однако он так и не заиграл на "Камп Ноу". Хави Эрнандес не против того, чтобы Ориоль вернулся на "Эстади Монтиливи". 

Помимо Ромеу "Жирона" ведет переговоры по трансферам двух защитников, фамилии которых остаются тайной.
Однако одним из них может стать 18-летний центральный защитник Тобиас Слоцагер из датского клуба "Оденсе". В случае удачного оформления этих сделок о них будет официально объявлено уже в четверг, первого февраля. 

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