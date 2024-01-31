Мичел определился, кого заберет из Жироны в Барселону, и хочет выгнать Левандовски

Главный тренер Жироны Мичел Санчес. Фото: REUTERS/Albert Gea

В летнее межсезонье "Барселона" останется без главного тренера, поскольку Хави Эрнандес уже принял решение об уходе из команды. Самым вероятным кандидатом на должность является наставник "Жироны" Мичел Санчес.

По информации портала El Nacional, Мичел уже строит планы на будущий переход.

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Мичел Санчес и Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Albert Gea

Чего добивается Мичел Санчес

По информации источника, Мичел встречался с руководством "Барселоны" и обговаривал вопросы по комплектованию состава на следующий сезон.

Мичел хочет забрать в "Барселону" Савио Морейру и Алеиша Гарсию. При этом Санчес хочет, чтобы команда вернула отпущенного в аренду в "Жирону" Эрик Гарсию. О других фамилиях нынешних подопечных тренера не сообщается.

Также специалист в случае своего перехода в "Барселону" хочет избавиться от Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Жоау Феликса и Маркоса Алонсо.

Отметим, что на должность главного тренера "Барселоны" назывались и другие претенденты. Однако, лишь с Санчесом руководство клуба встречалось несколько раз еще осенью 2023 года.

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