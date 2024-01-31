Жена Усика поддержала Залужного на фоне слухов об отставке

Жена Александра Усика Катерина. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Новостью номер один в Украине стало возможное увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На неё отреагировала жена чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Александра Усика, Катерина.

Супруга Усика надеется, что появившаяся новость — фейк. Об этом она написала в Instagram.

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Как отреагировала Катерина Усик

По словам Катерины, она надеется, что подобных планов у руководства страны нет и Залужный останется на своей должности.

"Надеюсь, что это всё фейк… По моему мнению, он единственный, кто был, есть и остаётся человеком в этой стране!!!" — написала Катерина.

Отметим, что ранее Катерина Усик в Киеве родила четвёртого ребёнка. Девочку назвали Мария. В семье боксера две дочери и два сына.

Во время беременности Катерина Усик пыталась меньше времени уделять соцсетям и комментировать политические события в стране. Однако после рождения дочери ее активность увеличилась.

Интересно, что Александр пропустил роды из-за подготовки к поединку против Тайсона Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира. Бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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