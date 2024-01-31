Дружина Усика підтримала Залужного на тлі чуток про відставку
Новиною номер один в Україні стало можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На неї відреагувала дружина чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександра Усика, Катерина.
Дружина Усика сподівається, що новина, що з'явилася, — фейк. Про це вона написала в Instagram.
Як відреагувала Катерина Усик
За словами Катерини, вона сподівається, що подібних планів керівництво країни не має і Залужний залишиться на своїй посаді.
"Сподіваюся, що це все фейк... На мою думку, він єдиний, хто був, є і залишається людиною в цій країні!" — написала Катерина.
Зазначимо, що раніше Катерина Усик у Києві народила четверту дитину. Дівчинку назвали Марія. У родині боксера дві дочки та два сини.
Під час вагітності Катерина Усик намагалася менше часу приділяти соцмережам та коментувати політичні події у країні. Проте після народження доньки її активність збільшилась.
Цікаво, що Олександр пропустив пологи через підготовку до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі за статус абсолютного чемпіона світу. Бій відбудеться 17 лютого у Саудівській Аравії.
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