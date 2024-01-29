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Український боксер Усик вчетверте став батьком

29 січня 2024 21:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Український боксер Усик вчетверте став батьком
Український боксер Олександр Усик. Фото: Спорт.Кам'янське
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Український боксер Олександр Усик став батьком вчетверте. Дружина спортсмена Катерина народила своєму чоловіку-чемпіону донечку. При цьому подружжя поки не розголошує, коли саме дитина з'явилася на світ.

Про це повідомляє Фокус.

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В Усика четверта дитина

Про те, що Катерина Усик вагітна четвертою дитиною стало відомо у жовтні 2023 року, однак пара не захотіла вдаватися в подробиці.

В даний момент відомо, що новонароджена дівчинка пішла вся в батька-богатиря, адже народилася з вагою майже в 5 кілограмів. Також відомо, що зріст дівчинки склав 58 сантиметрів.

Народжувала дружина чемпіона в одному зі столичних пологових будинків.

Як назвали дитину

Відомо також, що подружжя обрало для дівчинки ім’я Марія. Це третя дитина в сім’ї боксера. Вони також вже мають доньку Єлизавету та ще двох синів — Кирила та Михайла.

Нині Катерина готується до виписки з пологовому, тому ймовірніше всього дівчинка народилася минулого тижня.

Наразі відомо, що пара не планує афішувати подробиць народження четвертої дитини, адже вони в очікуванні вирішального бою Олександра. Проте після бою подружжярозповість своїм шанувальникам усі подробиці.

Варто відзначити, що пара Олександр та Катерина вже 15 років разом. Вони познайомилися ще в школі, однак Катерина довго не відповідала на симпатію Сашка. Відомо, що нині пара живе поблизу столиці. Старша донька Ліза живе з мамою, а от двоє синів перебралися за кордоном.

Раніше ми повідомляли, що чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик поділився думками щодо поєдинку проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. За його словами, "це бій техніки, бій серця".

спорт
Олександр Усик
Україна
бокс
дитина

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