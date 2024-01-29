Украинский боксер Усик в четвертый раз стал отцом

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Спорт.Каменское

Украинский боксер Александр Усик стал отцом в четвертый раз. Жена спортсмена Екатерина родила своему мужу-чемпиону дочь. При этом супруги пока не разглашают, когда именно ребенок появился на свет.

Об этом сообщает Фокус.

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Усика четвертый ребенок

О том, что Екатерина Усик беременна четвертым ребенком стало известно в октябре 2023 года, однако пара не захотела вдаваться в подробности.

В данный момент известно, что новорожденная девочка пошла вся в отца-богатыря, ведь родилась весом почти в 5 килограммов. Также известно, что рост девочки составил 58 сантиметров.

Рожала жена чемпиона в одном из столичных роддомов.

Как назвали ребенка

Известно также, что супруги выбрали для девочки имя Мария. Это третий ребенок в семье боксера. У них уже есть дочь Елизавета и еще двое сыновей — Кирилл и Михаил.

Сейчас Екатерина готовится к выписке из роддома, поэтому вероятнее всего девочка родилась на прошлой неделе.

Пока известно, что пара не планирует афишировать подробностей рождения четвертого ребенка, ведь они в ожидании решающего боя Александра. Однако после боя супруги расскажут своим поклонникам все подробности.

Следует отметить, что пара Александр и Екатерина уже 15 лет вместе. Они познакомились еще в школе, однако Екатерина долго не отвечала на симпатию Саши. Известно, что ныне пара живет вблизи столицы. Старшая дочь Лиза живет с мамой, а вот двое сыновей перебрались за границей.

Ранее мы сообщали, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнениями по поводу поединка против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. По его словам, "это бой техники, бой сердца".