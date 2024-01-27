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Усик сказав, що бій з Ф’юрі найважливіший в його спортивному житті

27 січня 2024 09:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик сказав, що бій з Ф’юрі найважливіший в його спортивному житті
Олександр Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик поділився думками щодо поєдинку проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. За його словами "це бій техніки, бій серця".

Про це Усик розповів у шоу The Gloves Are Off, передає Новини.LIVE.

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"Це бій техніки, бій серця, бій усієї моєї спортивної кар'єри і мого спортивного життя. Люди хочуть побачити це, хочуть побачити Усика і Ф'юрі в рингу за абсолют. І ми повинні подарувати їм цей поєдинок, тому що вони заслуговують на це", — сказав Усик

Крім того, українець зробив прогноз на результат двобоя.

"Велика бійка, а після закінчення 12-го раунду і оголошення переможця Україна і весь світ будуть радіти", — впевнений Олександр.

Зазначимо, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі заплановано на 17 лютого цього року і відбудеться в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

Чи буде реванш

Додамо, що президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що організація вже санкціонувала реванш поєдинку Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі.

За словами політика, промоутери команд повинні будуть узгодити всі умови угоди.

"Ми отримали запит і погодилися на реванш, якщо промоутери його узгодять - саме на цьому стоїть позиція WBC. Якщо промоутери змінять свій запит на реванш, ми його обов'язково розглянемо", — наводить слова Сулеймана Dazn.

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Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули.

Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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