Усик сказав, що бій з Ф’юрі найважливіший в його спортивному житті

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик поділився думками щодо поєдинку проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. За його словами "це бій техніки, бій серця".

Про це Усик розповів у шоу The Gloves Are Off, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Це бій техніки, бій серця, бій усієї моєї спортивної кар'єри і мого спортивного життя. Люди хочуть побачити це, хочуть побачити Усика і Ф'юрі в рингу за абсолют. І ми повинні подарувати їм цей поєдинок, тому що вони заслуговують на це", — сказав Усик

Крім того, українець зробив прогноз на результат двобоя.

"Велика бійка, а після закінчення 12-го раунду і оголошення переможця Україна і весь світ будуть радіти", — впевнений Олександр.

Зазначимо, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі заплановано на 17 лютого цього року і відбудеться в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

Чи буде реванш

Додамо, що президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що організація вже санкціонувала реванш поєдинку Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі.

За словами політика, промоутери команд повинні будуть узгодити всі умови угоди.

"Ми отримали запит і погодилися на реванш, якщо промоутери його узгодять - саме на цьому стоїть позиція WBC. Якщо промоутери змінять свій запит на реванш, ми його обов'язково розглянемо", — наводить слова Сулеймана Dazn.

Нагадаємо, збірна України може не вийти на Євро-2024 через позицію УЄФА — що відомо

Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі.

Роналду завершить кар'єру в Європі — про який клуб ідеться.

"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.

Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули.