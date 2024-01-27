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Усик сказал, что бой с Фьюри самый важный в его спортивной жизни

27 января 2024 09:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик сказал, что бой с Фьюри самый важный в его спортивной жизни
Александр Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнениями по поводу поединка против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. По его словам, "это бой техники, бой сердца".

Об этом Усик рассказал в шоу The Gloves Are Off, передает Новини.LIVE.

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"Это бой техники, бой сердца, бой всей моей спортивной карьеры и моей спортивной жизни. Люди хотят увидеть это, хотят увидеть Усика и Фьюри в ринге за абсолют. И мы должны подарить им этот поединок, потому что они заслуживают это", — сказал Усик.

Кроме того, украинец сделал прогноз на исход поединка.

"Большая потасовка, а после окончания 12-го раунда и объявления победителя Украина и весь мир будут радоваться", — уверен Александр.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и состоится в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Будет ли реванш

Добавим, что президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация уже санкционировала реванш поединка Александр Усик — Тайсон Фьюри.

По словам политика, промоутеры команд должны будут согласовать все условия соглашения.

"Мы получили запрос и согласились на реванш, если промоутеры его согласуют — именно на этом стоит позиция WBC. Если промоутеры изменят свой запрос на реванш, мы его обязательно рассмотрим", — приводит слова Сулеймана Dazn.

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Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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